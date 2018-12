Mädchen in Finnland monatelang vergewaltigt: Festnahme in Deutschland

Quelle: www.globallookpress.com Mädchen in Finnland monatelang vergewaltigt: Festnahme in Deutschland (Symbolbild)

Die Polizei im finnischen Oulu ermittelt seit Wochen in drei Fällen von Vergewaltigung und sexuellem Missbrauch von Minderjährigen. Am Dienstag wurde ein Verdächtiger, nach dem international gefahndet worden war, in Deutschland festgenommen. Das teilte die Polizei auf ihrer Webseite mit.