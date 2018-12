Luftballons verursachen Stromausfall in New York

Quelle: www.globallookpress.com Luftballons verursachen Stromausfall in New York (Symbolbild)

Ein Bündel fliegender Luftballons hat in New York einen Stromausfall verursacht und rund 1.500 Menschen zeitweise vom Versorgungsnetz abgeschnitten. Das Problem sei die metallhaltige Folie der Ballons gewesen, sagte ein Sprecher des Stromanbieters Con Edison am Dienstag. Der Kontakt der Folie mit der überirdischen Stromleitung habe den Ausfall im Stadtteil Queens am Montag verursacht. Der Stromausfall dauerte etwa zwei Stunden.