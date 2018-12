Vor blutiger Eskalation im Donbass? US-Ausbilder trainieren ukrainische Rechtsextreme an der Front

Quelle: AFP Vor blutiger Eskalation im Donbass? US-Ausbilder trainieren ukrainische Rechtsextreme an der Front (ukrainischer Soldat mit Schulter-Flugabwehr-Lenkrakete bei Übung nahe Ortschaft Ursuf bei Mariupol, militärische Hubschrauber im Hintergrund, 29.November 2018).

Das State Department soll endlich die Präsenz von US-Instrukteuren im Gebiet der Kriegshandlungen im Donbass zugeben. Diese Forderung stellte das russische Außenministerium an die US-Kollegen in einer Pressemitteilung für die russische Botschaft in den USA. Die Forderung fällt im Kontext der aktuell laufenden Vorbereitung einer Offensive auf breiter Front durch die ukrainischen Streitkräfte und rechtsextreme paramilitärische Gruppierungen, die ebenfalls Gegenstand der Pressemitteilung sind.