Einkaufen für Euro-Blüten: Russische Polizei fasst Geldfälscherin

Die russische Polizei hat am Montag eine Frau festgenommen, die zu Hause Geld gefälscht haben soll. Die 38-jährige Einwohnerin von Krasnodar im Süden des Landes stellte demnach illegal 100- und 200-Euro-Scheine der Blüten mit ihrem Drucker her.

Mit dem Falschgeld bezahlte die Verdächtige ihre Einkäufe in örtlichen Supermärkten. Um Erfolg bei der Irreführung der Verkäufer zu haben, benutzte sie das Falschgeld nur nachts in den Geschäften, indem sie vorgab, gerade keine Landeswährung im Portemonnaie zu haben. Sie überredete die Kassierer, den Kaufpreis in Euro zu akzeptieren. Da sie dabei einen sehr günstigen Wechselkurs anbot und der Betrag umgerechnet niemals mehr als 2.000 Rubel (entspricht 26 Euro) ausmachte, stimmten einige Verkäufer dem Deal zu. Die Ermittler werfen nun der Verdächtigen zunächst vor, ihre Einkäufe in mindestens drei Fällen mit der gefälschten Währung bezahlt zu haben.

Mehr zum Thema - Bundesbank: Noch Milliarden von D-Mark im Umlauf