Polizei ertappt Diebe auf frischer Tat – sie geben vor, am Einbruchsort zu wohnen

Ein britisches Gericht hat drei jugendliche Einbrecher zu Haftstrafen verurteilt, die auf frischer Tat ein einem Haus ertappt wurden und dabei so taten, als ob das Haus ihnen gehöre und sie geschlafen hätten.

Der Vorfall ereignete sich bereits am 15. Juni, berichtete Sky News. Die Polizei von Bedfordshire kam, da sie informiert wurde, dass sich vier Jugendliche verdächtig verhielten. Als die Beamten Zugang zu dem Haus erhielten, fanden sie Mark Boyce, Patrick Casey, Seth Lee und einen 16-jährigen Jungen, die entkleidet in zwei Betten lagen und vorgaben, ruhig zu schlafen. Neben ihnen befand sich aber eine große Menge gestohlenen Schmucks. Obwohl sich die vier jungen Männer zwei Bette teilten, bestritten sie, einander zu kennen. Außerdem bestritten sie die Vorwürfe der Polizei, an dem Einbruch beteiligt zu sein.

Nun verurteilte das Gericht drei von ihnen zu Haftstrafen zwischen einem Jahr und zehn Monaten und bis zu drei Jahren. Der vierte Verbrecher, dessen Name nicht genannt wird, soll zu einem anderen Termin angeklagt werden.

