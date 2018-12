Bahn-Warnstreik: Weiter Zugausfälle und Verspätungen im Fernverkehr

Quelle: www.globallookpress.com Bahn-Warnstreik: Weiter Zugausfälle und Verspätungen im Fernverkehr

Wegen logistischer Probleme infolge des bundesweiten Warnstreiks bei der Bahn am Montag kommt es auch am Dienstag noch zu einzelnen Zugverspätungen und -ausfällen im Fernverkehr. Der Grund: Züge und Personal seien nach dem vierstündigen Warnstreik am Montagmorgen nicht dort, wo sie nach Fahrplan sein sollten. Reisende sollten deshalb kurz vor ihrer Fahrt checken, ob und wann ihr Zug tatsächlich fährt. Der Regional- und S-Bahn-Verkehr soll laut dem Sprecher nach Fahrplan fahren.