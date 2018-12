Erstmals seit 2013: Russland schickt strategische Bomber nach Venezuela

Das russische Verteidigungsministerium hat zwei strategische Überschall-Bomber vom Typ Tupolew Tu-160, ein Transportflugzeug vom Typ Antonow An-124 und ein Langstrecken-Flugzeug vom Typ Iljuschin Il-62 nach Venezuela entsandt. Alle vier Flieger sind am Montag erfolgreich auf dem internationalen Flughafen Caracas in Maiquetía gelandet, vermeldete das Presseamt der Militärbehörde.

Der über 10.000 Kilometer weite Flug verlief über die Barentssee, das Europäische Nordmeer, den Atlantik und das Karibischen Meer "in strikter Einhaltung der internationalen Luftfahrt-Regelungen", zitiert RIA Nowosti das Statement. An einzelnen Abschnitten der Strecke wurden die russischen Militärmaschinen von Kampfflugzeugen des Typs F-16 Fighting Falcon der norwegischen Luftstreitkräfte begleitet. Dem festlichen Empfang der russischen Flugzeuge wohnte der venezolanische Verteidigungsminister Wladimir Padrino Lopez sowie Vertreter der russischen Botschaft in Venezuela bei. Zum letzten Mal wurden russische Tu-160-Bomber im Jahr 2013 an die Bolivarische Republik geliefert.

Mehr zum Thema - Venezuela und Russland unterzeichnen Investitions-Abkommen im Wert von fünf Milliarden Euro