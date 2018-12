"Voyager 2" verlässt als zweite Raumsonde Heliosphäre der Sonne

Quelle: www.globallookpress.com (Symbolbild)

Sechs Jahre nach ihrer Zwillingsschwester "Voyager 1" hat "Voyager 2" als zweite Raumsonde in der Geschichte der Menschheit die Heliosphäre der Sonne verlassen. Datenanalysen hätten ergeben, dass "Voyager 2" am 5. November aus dem Bereich der Magnetfelder um die Sonne herausgeflogen sei, teilte die US-Raumfahrtbehörde NASA am Montag mit.