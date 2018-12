Petro Poroschenko unterzeichnet Dekret über Kündigung des Freundschaftsvertrags mit Russland

Quelle: AFP Petro Poroschenko unterzeichnet Dekret über Kündigung des Freundschaftsvertrags mit Russland (Archivbild)

Am Montag hat der ukrainische Staatschef Petro Poroschenko das Gesetz Nummer 0206 "über die Kündigung des Vertrags über die Freundschaft, Zusammenarbeit und Partnerschaft zwischen der Ukraine und der Russischen Föderation" unterzeichnet. Eine entsprechende Ankündigung veröffentlichte er in seinem Profil auf Twitter. Das Dekret tritt am 1. April 2019 in Kraft.