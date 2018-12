Alles offen zugänglich: Albanien veröffentlicht online vertrauliche Daten über seine Geheimdienste

Quelle: www.globallookpress.com (Symbolbild)

Der NATO-Staat Albanien veröffentlicht regelmäßig im Internet vertrauliche Informationen über die Tätigkeit seines Geheimdienstes SHISH, einschließlich Angaben über Agenten. Viele von denen arbeiten unter Tarnung in Auslandsvertretungen Albaniens in Belgien, Griechenland, Italien, Serbien, Mazedonien und in der selbstproklamierten und zum Teil international anerkannten Republik Kosovo.