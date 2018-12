Nach Khashoggi-Mord: Litauen verhängt Sanktionen gegen 17 Saudis

Litauen hat in Zusammenhang mit der Tötung des regimekritischen Journalisten Jamal Khashoggi 17 saudische Beamte und Funktionäre auf eine "schwarze Liste" gesetzt. Gegen die Betroffenen, deren Namen die zum Innenministerium gehörende Migrationsbehörde im Internet veröffentlichte, wurden Einreiseverbote verhängt.

Eine Sprecherin des Außenministeriums in Vilnus bestätigte am Montag die Sanktionen, mit denen auch die Konten der Personen eingefroren werden. Das Vorgehen sei in "Solidarität mit internationalen Partnern" erfolgt, sagte sie der Agentur BNS. Khashoggi war Anfang Oktober im Konsulat Saudi-Arabiens in Istanbul umgebracht worden. (dpa)

