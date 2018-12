Schülerproteste in Frankreich halten an - Schulen blockiert

Quelle: Reuters Schülerproteste in Frankreich halten an - Schulen blockiert (Symbolbild)

Die Schülerproteste gegen Reformen im Bildungsbereich in Frankreich gehen weiter. Am Montag war der Unterricht an mehr als 100 Schulen gestört, wie der Sender France Info unter Berufung auf das Bildungsministerium berichtete. Rund 40 Schulen waren demnach komplett blockiert. Das seien weniger als am vergangenen Freitag.