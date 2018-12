Ex-Nissan-Chef Ghosn und Konzern in Japan angeklagt

Quelle: Reuters Ex-Nissan-Chef Ghosn und Konzern in Japan angeklagt

Gegen den seit drei Wochen in Haft sitzenden früheren Nissan-Chef Carlos Ghosn sowie den Konzern selbst ist in Japan Anklage wegen Verstoßes gegen Börsenauflagen erhoben worden. Das bestätigte Nissan am Montag in Tokio. Man nehme die Situation "extrem ernst", hieß es in einer schriftlichen Stellungnahme des Renault-Partners.