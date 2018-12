UN-Vermittler sieht bei Jemen-Gesprächen "positiven Geist"

Quelle: Reuters UN-Vermittler sieht bei Jemen-Gesprächen "positiven Geist" (Archivbild)

Der UN-Vermittler Martin Griffiths hat den "positiven Geist" der Jemen-Friedensgespräche in Schweden gelobt. Beide Seiten diskutierten "ernsthaft und konstruktiv" über vertrauensbildende Maßnahmen, erklärte Martin Griffiths in einer am Sonntag verbreiteten Erklärung. Gleichzeitig rief er die Anhänger der Regierung und die schiitischen Huthi-Rebellen zur Zurückhaltung am Boden auf: "Wir arbeiten vor dem Hintergrund einer sehr fragilen Lage im Jemen."