Quelle: Reuters Shakira im Clinch mit Spaniens Fiskus: Pop-Sängerin droht Anzeige wegen Steuerhinterziehung

Der kolumbianischen Pop-Sängerin Shakira droht in Spanien eine Anzeige wegen Steuerhinterziehung in zweistelliger Millionenhöhe. Wie spanische Medien unter Berufung auf Ermittlerkreise berichten, soll die zuständige Steuerbehörde ihre Untersuchungen abgeschlossen und daraus gefolgert haben, dass die 41-Jährige in der Zeitspanne von 2012 bis 2014 ungefähr 14,5 Millionen Euro am spanischen Fiskus vorbeigeschleust habe.