Ist jemand zu Hause? Elch klingelt in Alaska an Haustür

Ein streunender Elch hat in Alaska mit seiner Hinterpartie zufällig an einer Haustür geklingelt. Der kuriose Vorfall ereignete sich noch am Mittwoch in Anchorage, der größten Stadt des US-Bundesstaates. Die Hausbesitzer waren gerade zu Hause, dachten aber zuerst an einen Streich von Nachbarskindern oder ein Nachbeben des Erststoßes vom vergangenen Freitag.