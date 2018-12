Hassan Rohani wirft Donald Trump "Wirtschaftsterrorismus" vor

Der iranische Präsident Hassan Rohani hat dem US-Präsidenten wegen seiner Sanktionspolitik "Wirtschaftsterrorismus" gegen den Iran vorgeworfen. Donald Trump sei "Spitzenreiter in der Welt" bei der Verletzung internationaler Abkommen. "Die nach dem Ausstieg aus dem Atomdeal verhängten Sanktionen sind Wirtschaftsterrorismus", sagte Rohani am Samstag auf einer Konferenz gegen Terrorismus in Teheran.