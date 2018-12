Französische Polizei nimmt vor "Gelbwesten"-Protesten in Paris über 270 Personen fest

Bereits vor Beginn der "Gelbwesten"-Proteste sind am Samstagmorgen in Paris 278 Personen festgenommen worden. Das bestätigte die Polizei der Deutschen Presse-Agentur. Grund sei in vielen Fällen gewesen, dass die Menschen sich einer Gruppe angeschlossen hätten, die "Gewalt gegen Personen oder die Zerstörung von Gegenständen" vorbereitet habe, hieß es.