Drei Verletzte bei Unfall mit US-Truck auf Autobahnbrücke in Bayern

Quelle: Reuters Drei Verletzte bei Unfall mit US-Truck auf Autobahnbrücke in Bayern (Symbolbild)

Bei einem Unfall auf einer Autobahnbrücke in Bayern sind am Freitagabend drei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, sei ein Paketwagen am Freitagabend nahe Velburg von hinten in einen Truck der US-Armee gekracht. Die beiden Wagen hätten die Mittelleitplanke durchschlagen und seien in einen entgegenkommenden Lkw geschleudert.