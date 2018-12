Sechs Tote bei Panik in Diskothek – Italienische Polizei spricht von Reizgas als Ursache

Quelle: Reuters

Bei einer Massenpanik von Besuchern einer Diskothek in der Nähe der italienischen Hafenstadt Ancona an der Adria sind am frühen Samstagmorgen sechs Menschen ums Leben gekommen. Nach ersten Medienberichten wurden etwa 120 meist junge Menschen verletzt, zehn von ihnen schwer. Sie wurden in die umliegenden Krankenhäuser gebracht. Sanitäter berichteten, viele der Verletzten hätten in dem Gedrängel teils schwere Quetschungen, aber auch Knochenbrüche davongetragen.