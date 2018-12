Frohe Winterfeierlichkeiten! Schwedische Zeitung erntet Kritik für politische Korrektheit

Quelle: Reuters Frohe Winterfeierlichkeiten! Schwedische Zeitung erntet Kritik für politische Korrektheit (Archivbild)

Eine schwedische Zeitung steht in der Kritik, nachdem sie das Weihnachtsfest als "Winterfeierlichkeiten" bezeichnet hat. Die tägliche Regionalzeitung "Sydsvenskan" hat in einem Artikel berichtet, wie die Feierlichkeiten im Rahmen der Terrorismusbekämpfung von einem Platz in Malmö zu einem anderen, "sichereren" Ort verlegt werden.