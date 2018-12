Erster schwimmender Supermarkt vor Dubais Küste eröffnet

Sollte man sich beim Jet-Ski-Fahren in den Vereinigten Arabischen Emiraten durstig fühlen, kann man künftig den ersten schwimmenden Supermarkt besuchen, der für Jachten und Jet-Ski-Fahrer eröffnet hat. Der "Aqua Pod" ist sechs Tage die Woche offen. Die Produktpalette besteht aus 300 Waren und reicht von Kalt-und Heißgetränken bis zu Eis, Frischwaren und Sonnencremes.

Auch die Urlauber am Strand haben die Möglichkeit, von der Küste aus in einer mobilen App Snacks zu bestellen, die anschließend an mehrere Strände Dubais geliefert werden. Der Laden wird mit wiederaufladbaren Batterien betrieben, die es ermöglichen, von Land zur See und wieder zurückzufahren.

