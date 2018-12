Sorge vor Gewalt: Weitere Pariser Denkmäler bleiben geschlossen

Wegen der angekündigten "Gelbwesten"-Proteste in Paris bleiben aus Sicherheitsgründen am Samstag weitere Touristenattraktionen geschlossen. So sollen unter anderem das Pantheon, die Türme der berühmten Kathedrale Notre-Dame und der Palais Royal für Besucher gesperrt bleiben, wie die französische Behörde für Nationaldenkmäler am Freitag mitteilte.