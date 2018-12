Slowakischer Außenminister Lajcak widerruft Rücktritt

Der slowakische Außenminister Miroslav Lajcak hat am Freitag seinen Rücktritt widerrufen und bleibt im Amt. Der Berufsdiplomat hatte am Donnerstag vor einer Woche seinen Rücktritt aus Protest dagegen erklärt, dass das Parlament und die Regierung in Bratislava nicht nur den UN-Migrationspakt ablehnten, sondern auch untersagten, einen slowakischen Vertreter zu der UN-Konferenz am 10. und 11. Dezember im marokkanischen Marrakesch zu entsenden, bei der der Pakt gebilligt werden soll.