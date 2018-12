Hagel und Überschwemmungen auf Urlaubsinsel Zypern

Am dritten Tag in Folge hat am Donnerstag ein starker Herbststurm mit Hagel und Regenfällen die Mittelmeerinsel Zypern heimgesucht. Polizei und Feuerwehr mussten mehrfach ausrücken, um in Autos eingeschlossene Fahrer zu befreien und umgestürzte Bäume sowie Solaranlagen zu beseitigen, die vom Wind losgerissen worden waren. Am schwersten getroffen wurde das Zentrum der Hafenstadt Limassol.