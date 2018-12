EU unterstützt Sahel-Staaten mit weiteren 125 Millionen Euro

Quelle: Reuters EU unterstützt Sahel-Staaten mit weiteren 125 Millionen Euro (Symbolbild)

Die EU will die von Terrorismus und Instabilität gebeutelten Länder der Sahelzone stärker finanziell unterstützen. Die Europäische Union werde weitere 125 Millionen Euro für Entwicklungsbemühungen in den G5-Sahel-Staaten Mauretanien, Mali, Niger, Burkina Faso und Tschad bereitstellen, twitterte EU-Entwicklungskommissar Neven Mimica am Donnerstag. Insgesamt würden die EU-Kommission und EU-Mitgliedsstaaten somit zwischen 2014 und 2020 acht Milliarden Euro für die Sahelzone zur Verfügung stellen.