Nadeln in Banane - Kleinkind in Schweden muss ins Krankenhaus

Quelle: www.globallookpress.com Nadeln in Banane - Kleinkind in Schweden muss ins Krankenhaus (Symbolbild)

Im schwedischen Eskilstuna musste ein einjähriges Mädchen ins Krankenhaus, nachdem es in eine Banane gebissen hatte. Wie das schwedische Fernsehen SVT am Donnerstag berichtete, hätten in der Frucht Nadeln gesteckt. Das Kind habe keine Schäden davongetragen.