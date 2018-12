Familiendrama in Russland: Junge beschützt Mutter vor Angreifer und stirbt an Verletzungen

Quelle: www.globallookpress.com

In der russischen Stadt Sewerodwinsk ist ein 16-jähriger Junge gestorben, nachdem er seine Mutter bei einer Auseinandersetzung beschützt hatte. Die Tragödie spielte sich am 1. Mai 2017 ab, als ein betrunkener Nachbar seine Mutter belästigte. Dabei fügte er der 41-Jährigen 27 Messerstiche zu. Die Frau überlebte, da ihr Sohn zu Hilfe eilte und dabei selbst schwere Verletzungen erlitt. Der Nachbar machte vor nichts halt und griff auch den Jungen mit einer Hantel an.