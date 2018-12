US-Zerstörer McCampbell "zeigt Flagge" – in den Visieren russischer Seeleute und Piloten

Quelle: Sputnik US-Zerstörer McCampbell "zeigt Flagge" – in den Visieren russischer Seeleute und Piloten (der russische Zerstörer "Admiral Tributz", dessen Mannschaft die "USS McCampbell" während der Fahrt abseits russischer Territorialgewässer in den Visieren behielt).

Die McCampbell, ein Zerstörer der US Navy, der im Japanischen Meer am Mittwoch die russische Peter-der-Große-Bucht ansteuerte, um dort in einer demonstrativen Geste "die exzessiven russischen Gewässeransprüche zur See" herauszufordern, hat sich in den Visieren des russischen Zerstörers Admiral Tributz und diverser Jagd- und Jagdbomber-Flugzeuge der russischen Pazifikflotte befunden. Diese Feststellung machte das russische Verteidigungsministerium am Donnerstag.