Duterte wettert gegen katholische Bischöfe: "Sie sind Dummköpfe"

Quelle: Reuters Duterte wettert gegen katholische Bischöfe: "Sie sind Dummköpfe"

Der philippinische Präsident Rodrigo Duterte hat die katholischen Bischöfe in seinem Land als nutzlos bezeichnet. Ohne Gott hätte er es im Leben zu nichts gebracht, sagte Duterte am Mittwoch in Manila. "Aber eure Bischöfe, tötet sie. Sie sind nutzlos, sie sind Dummköpfe. Sie kritisieren nur herum."