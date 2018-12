Zweiter russischer Staatsbürger innerhalb eines Monats in US-Gewahrsam gestorben

Quelle: Reuters

Am 30. November ist der russische Staatsangehörige Guerman Wolkow in einem Krankenhaus von Jacksonville im US-Bundesstaat Florida vermutlich an Herzversagen gestorben. Zwei Tage vor seinem Tod wurde der 56-Jährige aus einer anderen Klinik verlegt, in die er aus der Abschiebehaft wegen seiner Herzprobleme eingeliefert worden war.