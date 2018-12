Polizei in Taiwan kann Diebstahl von Joghurt in Studentenwohnheim mit DNA-Analyse aufklären

Quelle: www.globallookpress.com Taiwanische Polizei klärt Diebstahl von Joghurt in Studentenwohnheim mit DNA-Analyse auf (Symbolbild)

Eine Studierende aus Taiwan zeigte bei der Polizei einen Diebstahl an. Die junge Frau, die sich mit weiteren fünf Studierenden ein Zimmer in einem Studentenwohnheim in Taipeh teilt, vermisste eines Tages eine Flasche mit Joghurt. Die entdeckte sie später in einem Mülleimer. Da keine ihrer Mitbewohnerinnen die Tat gestehen wollte, sah sich die Betroffene gezwungen, die Polizei um Aufklärung zu bitten.