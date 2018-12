Prostituierte in Paris erschossen - Festnahme in Paderborn

Ein im ostwestfälischen Paderborn festgenommener 21-Jähriger steht unter dringendem Verdacht, in Paris eine Prostituierte erschossen zu haben. Der mutmaßliche Täter wurde Ende November in einer Asylbewerberunterkunft festgenommen, wie die Generalstaatsanwaltschaft Hamm und die Polizei am Mittwoch mitteilten. Dem Ägypter werde Totschlag sowie bandenmäßiger Diebstahl vorgeworfen.