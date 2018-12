Quelle: Sputnik

Putin zur Weigerung, mit Poroschenko zu telefonieren: "Will nicht an seinem Wahlkampf teilnehmen" (Russlands Präsident Putin am 05.12. beim Internationalen Forum Ehrenamtlicher Helfer im Sportpalast "ZSKA Arena" in Moskau; ehrenamtlicher Wahlhelfer für Poroschenko möchte Putin jedoch nicht sein)