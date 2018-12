Slowakei weist russischen Diplomaten wegen Spionage-Vorwürfen aus

Die Slowakei hat einen russischen Diplomaten des Landes wegen Spionageverdachts verwiesen. Dies verkündete am Mittwoch der slowakische Ministerpräsident Peter Pellegrini nach einer Kabinettssitzung.

"Aufgrund der Informationen, die wir vom Militärgeheimdienst erhalten haben, wurde ein Diplomat aus der Verwaltung des Militärattachés der russischen Botschaft in der Slowakei am 22. November 2018 des Land verwiesen" zitiert die russische Nachrichtenagentur TASS die Worte des slowakischen Premierministers. Der Diplomat wurde zu Persona non grata erklärt, weil er die gegen die Slowakei und die NATO gerichtete Aufklärungstätigkeit betrieben haben soll. Danach wurden ihm 48 Stunden eingeräumt, um das Land zu verlassen.

