Über 400 Flüchtlinge aus Karawane nach Überquerung des Zauns an US-Mexiko-Grenze festgenommen

Quelle: Reuters (Symbolbild: Frau und zwei Jungen nach illegaler Grenzüberquerung von Mexiko in die USA in Tijuana)

Hunderte von Flüchtlingen aus der Flüchtlingskarawane aus Südamerika haben sich am Montag dem US-Grenzschutz ergeben, nachdem sie die Grenze von Mexiko in die USA durch eine Öffnung im Grenzzaun überwunden haben. Sie erhoffen sich nun ein Asyl in den USA – aufgrund einer gerichtlichen Klage gegen die neue Verordnung der Trump-Regierung, nach der lediglich Asylanträge von Menschen berücksichtigt werden sollen, die an offiziellen Grenzkontrollpunkten in die USA einreisen.