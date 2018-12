Hakenkreuz auf Israel-Flagge - Australischer Dozent suspendiert

Ein langjähriger Uni-Dozent in Australien soll während einer Vorlesung Studenten Material gezeigt haben, auf dem ein Hakenkreuz vor einer israelischen Flagge zu sehen war. Der für seine kritische Haltung zu Israel bekannte Mann sei wegen schweren Fehlverhaltens suspendiert worden, teilte die Universität Sydney am Mittwoch mit.

Das zur Vorlesung benutzte Material sei respektlos und beleidigend und stehe im Gegensatz zu den Vorschriften und Erwartungen der Uni an das Verhalten der Beschäftigten.

Tim Anderson, der seit 20 Jahren an der Uni im Fachbereich Politische Wirtschaft lehrt, kündigte an, gegen die Maßnahme vorzugehen. Er warf der Unileitung vor, politische Zensur zu betreiben und das Hochschulstatut der intellektuellen Freiheit zu missachten. Die Suspendierung gehöre in eine ganze Reihe gescheiterter Versuche, seine politischen Kommentare einzuschränken, schrieb er auf Facebook.

Die Universität teilte ihrerseits mit, Anderson habe keine angemessene Erklärung abgegeben, warum er solch ein Material verwendet habe. Die kritisierte Folie hatte der Dozent auch auf seinem Facebook-Konto veröffentlicht. Die Unizeitung "Honi Soit" veröffentlichte das Schreiben der Hochschule. (dpa)

