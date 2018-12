Russisches Verteidigungsministerium: Erste mobile Luftabwehr-Lasersysteme in Felderprobung

Quelle: Sputnik Russisches Verteidigungsministerium: Erste mobile Luftabwehr-Lasersysteme in Felderprobung genommen (Pereswet-System fährt Richtlinse aus)

In Russland sind am 1. Dezember die ersten mobilen Luftabwehr-Lasersysteme in den Erprobungsdienst gestellt worden – dies hat das russische Verteidigungsministerium am Mittwoch bekanntgegeben. Die Mannschaften der auf mehreren Lastwagen aufgebauten Lasersysteme „Pereswet“ absolvierten ihre Einweisungen sowohl auf dem Stützpunkt der Moschaiski-Militärakademie für Raumfahrt als auch unmittelbar in den Herstellerbetrieben.