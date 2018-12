Fußballspiel Paris Saint-Germain gegen Montpéllier HSC protestbedingt verschoben

Das Spiel der französischen Ligue 1 zwischen Paris Saint-Germain und Montpéllier, das für den Samstag im Parc des Princes, dem Heimstadion von PSG, stattfinden sollte, ist wegen der anhaltenden Proteste der Gelbwesten in der französischen Hauptstadt verschoben worden – auf dringenden Rat der französischen Polizei.

"Auf Anfrage der Polizeipräfektur hat die Ligue de Football Professionnel das Spiel Paris Saint-Germain gegen Montpéllier HSC verschoben", besagt eine Erklärung der Ligue 1. Weitere Protestaktionen der "gilets jaunes" (Gelbwesten) werden am Samstag erwartet – die Warnung der französischen Polizei ist durch die Befürchtung derselben begründet, die Sicherheit der Fußballfans inmitten der oft gewalttätigen Proteste nicht garantieren zu können.

Am Mittwoch steht für PSG jedoch ein Auswärtsspiel an – in Straßburg.

