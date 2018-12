World Travel Awards: St. Petersburg zum dritten Mal "bestes städtisches Reiseziel" im Bereich Kultur

Sankt Petersburg wurde von World Travel Awards zum dritten Mal hintereinander zum weltweit besten städtischen Reiseziel im Bereich Kultur für das Jahr 2018 ernannt. In der Kategorie "bestes kulturelles Reiseziel (Städte)" ließ Sankt Petersburg Städte wie Paris, London, New York, Rom, Venedig, Rio-de-Janeiro und Peking hinter sich.

Dieser Sieg ist für Sankt Petersburg bereits der dritte in Folge: Seit dem Jahr 2016 hält die Stadt in dieser Kategorie die Stellung, wie sich auf der WTA-Internetseite ablesen lässt. Die Wertung wird in zwei Schritten vorgenommen: Zuerst wird online abgestimmt, dann fällt eine Jury von Fachleuten die Entscheidung. Ausschlaggebend sind Sicherheit für die Reisenden, Servicequalität und die Infrastruktur.

Geht es nach World Travel Awards, so sollte man die Stadt an der Newa auch gleich stilecht mit Aeroflot anfliegen: Die Fluggesellschaft wurde für das Jahr 2018 von WTA in gleich zwei Kategorien ausgezeichnet – beste Airline (zum zweiten Mal) und beste Airline in der Business-Klasse (zum ersten Mal). In der Kategorie "bestes kulturelles Reiseziel (Länder)" trug in diesem Jahr Peru den Sieg davon.