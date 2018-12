Chinesischer Forscher, der Genomversuche unternahm, wird vermisst

Quelle: Reuters Chinesischer Forscher, der genmanipulierte Babies erzeugte, wird vermisst

Der chinesische Genforscher He Jiankui, dem es vor kurzem angeblich gelungen ist, Genmanipulationen an Embryonen vorzunehmen, scheint verschwunden zu sein. Gerüchten zufolge soll er von chinesischen Behörden, die seine Arbeit untersagt und eine Untersuchung seiner Experimente angeordnet hatten, verhaftet worden sein. Der Wissenschaftler soll nach seiner Rede auf einer Konferenz am vergangenen Mittwoch nicht mehr gesehen worden sein.