Kleinflugzeug fliegt in Therapiezentrum in Florida – zwei Menschen sterben im Feuerball (Video)

Quelle: AFP Kleinflugzeug fliegt in Therapiezentrum in Florida – zwei Menschen sterben im Feuerball (Symbolbild)

Ein kleines, sechssitziges Flugzeug ist am Samstagnachmittag in ein Lager- und Therapiezentrum für autistische Kinder in Fort Lauderdale, Florida, in der Nähe des Fort Lauderdale Executive Airport, hinein geflogen. Kurz nach dem Aufprall ging das Wrack in Flammen auf.