Vermisste Schülerin Georgine Krüger: Polizei fasst Verdächtigen nach 12 Jahren

Quelle: www.globallookpress.com Vermisste Schülerin Georgine Krüger: Polizei fasst Verdächtigen nach 12 Jahren (Symbolbild)

Zwölf Jahre nach dem spurlosen Verschwinden der Berliner Schülerin Georgine Krüger hat die Polizei einen Mann wegen Mordverdachts festgenommen. Das teilte die Berliner Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Der 43-Jährige soll die damals 14-jährige Georgine am 25. September 2006 getötet haben. An diesem Tag war das Mädchen zum letzten Mal gesehen worden, als es aus einem Bus in Berlin-Moabit ausstieg. Die Leiche des Mädchens sei bislang noch nicht gefunden worden, hieß es.