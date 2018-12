IAB-Studie: Zahl der Arbeitsstunden in Deutschland auf Rekordhoch

Quelle: www.globallookpress.com IAB-Studie: Zahl der Arbeitsstunden in Deutschland auf Rekordhoch (im Bild: Detlef Scheele, Vorstandsvorsitzender der Bundesagentur für Arbeit)

Die Zahl der geleisteten Arbeitsstunden ist in Deutschland einer Studie zufolge auf ein Rekordhoch geklettert. Im dritten Quartal dieses Jahres arbeiteten Erwerbstätige insgesamt 15,64 Milliarden Stunden - 1,4 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, wie das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) am Dienstag in Nürnberg mitteilte. Das sei der höchste Stand seit 1991, so die Denkfabrik der Bundesagentur für Arbeit (BA).