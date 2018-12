China-Eastern-Maschine muss zwischenlanden – Sauerstoffmasken ohne Druckabfall aktiviert

Quelle: Reuters China-Eastern-Maschine muss zwischenlanden – Sauerstoffmasken ohne Druckabfall aktiviert (Symbolbild)

Im chinesischen Nanchang, Provinz Jianxi, hat am Dienstag ein Passagierflugzeug der Airline China Eastern eine Notzwischenlandung hinlegen müssen – auf dem Weg von Qingdao in der Küstenprovinz Shandong nach Guangzhou in der Provinz Guangdong haben sich alle Sauerstoffmasken aktiviert.