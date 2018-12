Mann geht angeln und rettet drei Mädchen aus Meer

Quelle: www.globallookpress.com Mann geht angeln und rettet drei Mädchen aus Meer (Symbolbild)

Ein Mann aus Argentinien hat mit seiner Angel drei Mädchen gerettet. Der Vorfall ereignete sich am 25. November am Strand "El Chino" in der Provinz Buenos Aires. Hernán María warf seine Angel aus, um ein paar Fische zu fangen. Irgendwann bemerkte er, dass drei Mädchen, die in der Nähe geplätschert hatten, plötzlich weg waren. Als er genauer auf den stark wogenden Ozean sah, machte er die Kinder weit vom Strand ausfindig. Eines der Mädchen hielt sich dabei an der Angelschnur fest.