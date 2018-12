"Dunkler Tag für Ungarn": Soros-Privatuni zieht auf Druck der Regierung aus Ungarn nach Wien

Quelle: Reuters Umzug nach Wien: Soros-Privatuniversität zieht auf Druck der Regierung aus Ungarn weg (Im Bild: CEU-Rektor Michael Ignatieff)

Aus für die Zentraleuropäische Universität (CEU) in Budapest: Auf Druck der Regierung zieht die vom US-Philanthropen George Soros gegründete Lehranstalt nach 26 Jahren Tätigkeit nach Wien. "Das ist ein dunkler Tag für Ungarn, ein dunkler Tag für die akademische Freiheit in Ungarn", sagte CEU-Rektor Michael Ignatieff am Montag in Budapest vor Journalisten. Die CEU war der Regierung wegen ihres dort herrschenden liberalen Geists ein Dorn im Auge.