Zu transparantes Kleid: Ägyptische Schauspielerin vor Gericht

Eine ägyptische Schauspielerin muss sich für ein Kleid mit vielen durchsichtigen Stellen vor Gericht verantworten. Die Anhörung ist für den 12. Januar geplant. Der Darstellerin drohen bis zu fünf Jahre Gefängnis.

Als Rania Youssef sich für ihren Auftritt beim Cairo International Film Festival am Donnerstag vorbereitete, entschied sie sich für ein schwarzes Chiffonkleid, das an vielen Stellen durchsichtig war. Dieses Outfit gefiel nicht allen. Gleich drei Anwälte warfen der 44-Jährigen vor, eine obszöne Handlung in der Öffentlichkeit begangen zu haben. Mit dem Abendkleid habe sie gegen die in der ägyptischen Gesellschaft etablierten Normen verstoßen. Die Diva entschuldigte sich öffentlich für ihr Erscheinungsbild. Sie stehe zu den Werten der ägyptischen Gesellschaft. (The Telegraph)

Egyptian Actress Rania Youssef Facing Trial Over Dress https://t.co/iBeNjWeIOSpic.twitter.com/FtqyLOAqh2 — Google Trends Online (@GoogleTrendsOn1) 3. Dezember 2018

