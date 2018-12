Kein Zurück in die Vergangenheit: 69-jähriger Niederländer darf nicht wieder 49 Jahre alt werden

Ein Bezirksgericht im niederländischen Arnhem hat Emil Ratelband nicht erlaubt, sein Alter im Pass offiziell ändern zu lassen. Das Richterkollegium befand, dass der 69-Jährige nicht genug Beweise dafür geliefert hatte, dass er seines Alters wegen diskriminiert werde. Der Hauptgrund für die Ablehnung war jedoch, dass mit dem Alter viele Rechte und Pflichten verbunden seien, sodass ein Präzedenzfall viele davon nichtig machen könnte.

"Wir leben in einer Zeit, in der man seinen Namen und sein Geschlecht ändern kann. Warum darf ich nicht mein eigenes Alter bestimmen? Wenn ich 69 Jahre alt bin, bin ich beschränkt. Wenn ich 49 Jahre alt bin, dann kann ich mir ein neues Haus kaufen und ein anderes Auto fahren. Ich darf mehr Stellen antreten. Wenn Tinder sagt, dass ich 69 Jahre alt bin, bekomme ich keine Antwort. Wenn ich mit dem Gesicht, das ich habe, 49 Jahre alt bin, bin ich in einer glanzvollen Position", hatte Emil Ratelband seine Klage begründet. Darüber hinaus würde die Regierung nur profitieren, wenn er wieder jünger wäre: In diesem Fall würde er keine Rente mehr beziehen. Das Gericht urteilte nun, dass faktisch korrekten Informationen in den öffentlichen Registern prioritär seien. (Rechtspraak)

