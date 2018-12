Spanische Stadt will 5.000 Tauben umsiedeln

Die Behörden der spanischen Stadt Cádiz haben mit einem Überschuss an Tauben und dem damit verbundenen Abfall zu kämpfen. Deshalb möchte die Stadt etwa 5.000 Vögel übersiedeln. Laut Plan sollen die Vögel gefangen und etwa 275 Kilometer weit ausgesetzt werden. Eine Einschläferung komme nicht in Frage, die Übersiedlung sei eine "respektvollere und nachhaltigere" Lösung, heißt es in der Behörde. Man hofft dort, dass die Vögel nach dem Standortwechsel nicht zurückkehren werden.